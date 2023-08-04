日本知名漫畫《航海王》結合運動賽事，將於今年10月29日舉辦「航海王ONE PIECE RUN」路跑活動，預計在新北大都會公園盛大開跑，全程3.2公里的賽程也將設計置入滿滿航海王元素的闖關關卡及打卡裝置藝術，報名者更可獲得各式官方授權限量的航海王物資包，將在本月9日至14日間開放報名。

本次「航海王ONE PIECE RUN」的報名時間為本月9日至9月14日，名額有限，主辦單位全統運動也正式揭曉此次「航海王ONE PIECE RUN」的官方授權限量物資包內容，其中包括「航海王紀念上衣」、「索隆必勝頭巾」、「喬巴保冷能量椅」、「勇闖和之國浴巾」、「香吉士保冷儲藏包」、「戰鬥吧！和之國摺疊椅」、「必勝！海賊旗隨身毯」、「ONE PIECE後背包」、「決戰吧！海盜的野心浴巾」等眾多贈品。

另外完賽禮還有「決戰吧!強者決勝椅」及「航海王紀念獎牌及證書」，每一樣都是日本官方正式授權且限量，不但獨特且極具紀念價值，另外還加碼祭出早鳥禮抽獎，只要符合早鳥資格報名者，即有機會抽中「航海王造型抱枕」與「大和戶外折疊椅」，詳細報名方式及物資內容請參閱全統運動報名網。

航海王日本官方表示，「航海王 ONE PIECE RUN」是一場航海風格與運動風格的完美融合我們希望讓台灣的航海王支持者能真實地感受到航海王的熱情與冒險精神，以及航海王精神所帶來的驚喜與挑戰，一同體驗真正的航海王之旅。

全統運動指出，讓參賽者安全快樂的完成賽事一直是全統的首要目標，而今年目前就只規劃這一場，名額有限加上有機會抽中限量的航海王早鳥禮，建議有興趣的民眾儘快把握報名時間，以免錯過與航海王一同前往偉大航路的機會。​