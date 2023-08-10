第二屆烏蘭巴托東亞青年運動會預計16日開幕，中華代表團12日起陸續出發前往參賽。(黃邱倫台北傳真)

第二屆蒙古烏蘭巴托東亞青年運動會預定本月16日開幕，中華代表團今天在體育署授旗，代表隊將在12日出征，總計112位選手參加12個運動種類賽事，其中最受人注目的就是在今年全中運田徑場上勇奪五金的黃郁庭，教練游文龍表示，對於黃郁庭是一個挑戰，更是機會。

剛從桃園國中畢業即將就讀永豐高中的黃郁庭，她在今年全中運的女子100公尺、200公尺、400公尺接力、1600公尺接力與1600公尺混合式接力賽大放異彩，上演「五金后」奇蹟。

游文龍說，郁庭在國一和國二都在努力厚實自己的基礎，今年全中運才開始爆發出來，100公尺有11秒82的實力，距離全國青年11秒81紀錄只差一點點，全中運本來是希望她能改寫全國紀錄，但她想要在其他項目拿到好成績，所以就讓她先圓夢。

游文龍強調，郁庭上高中之後會讓她在100公尺的基礎上改兼練跳高項目，畢竟女子跳高在亞洲比較有出人頭地的希望，此行去蒙古高原城市烏蘭巴托，對於郁庭而言是挑戰也是機會，希望她能好好把握吸取國際賽經驗。

黃郁庭表示，這是第二次參加國際賽，今年韓國亞青田徑賽100公尺跑出12秒01，這次東亞青運只參加100公尺，可以更加專注在100公尺項目，第一目標是破個人最佳、改寫青年全國紀錄，第二目標就是站上頒獎台上。

本屆東亞青運中華代表團共計參加田徑、羽球、籃球、拳擊、足球、桌球、柔道、跆拳道、排球、角力與電子競技共12個運動種類，由中華奧會主席林鴻道擔任團長、中華奧會副主席兼中華民國軟網協會理事長朱文慶擔任總領隊，今日由教育部長潘文忠授旗並且頒發加菜金，鼓勵選手們能藉此機會拓展視野提升競技實力。