第25屆亞洲田徑錦標賽今日在泰國曼谷正式登場，背負國人期望的男子400公尺接力隊上午預賽分組第三、總排名第五晉級晚上決賽。然而決賽的時候中華隊竟出現默契不足的情況，第一棒魏泰陞與第二棒陳玟溥因為掉棒失格，中華隊新F4飲恨曼谷。

由「最速男」楊俊瀚領軍的男子400公尺接力隊曾在2019年台灣田徑公開賽與魏泰陞、王偉旭、鄭博宇聯手跑出38.76秒全國紀錄，這次原定仍由楊俊瀚搭配魏泰陞、王偉旭以及林昱堂出征本屆亞錦賽，可惜林昱堂大腿拉傷，教練團最終只能割捨改由陳玟溥入替。

上午預賽中華隊由魏泰陞擔任開路先鋒，陳玟溥第二棒，楊俊瀚第三棒承接火力，王偉旭壓軸衝刺，39.43秒成績分處預賽不敵中國大陸(39.12秒)和韓國(39.33秒)，主辦國家泰國38.66秒領先群雄，馬來西亞39.20秒總排名第四。

決賽在第七跑道的中華隊，仍由魏泰陞開路，陳玟溥第二棒，楊俊瀚第三棒，王偉旭壓陣，沒想到魏泰陞在將棒子交給陳玟溥的時候因傳接棒發生失誤導致掉棒，讓第三棒準備銜接棒子的楊俊瀚看得傻眼，最終飲恨曼谷。