台灣最速男楊俊瀚，剛在曼谷亞錦賽男子100公尺分組準決賽跑出10秒33，以分組第二之姿晉級兩小時之後的決賽，另一位短跑好手林祐賢則以10秒46遭到淘汰。

楊俊瀚是台灣短跑界近10年來最出色的選手，這次遠征泰國曼谷，昨日預賽10秒25晉級，林祐賢也順利過關。今日兩人在準決賽登場，率先上場的林祐賢分組第四出局，最後一組的楊俊瀚，起跑速度雖不如同組的阿烏地阿拉伯和大陸選手，但靠著後段加速，最終以10秒33壓線，成功跑進決賽。

女子七項陳彩娟，在100欄架14.35秒獲得929分，跳高1公尺74得到903分，此項大陸好手1公尺71起跳三次失敗提前出局，鉛球項目13.15公尺獲得737分，目前以2569分暫居第三，有機會站上頒獎台。

男子鉛球決賽，馬皓瑋在第四次擲出19.04公尺，名列第五。印度好手SINGH TOOR Tajinderpal在第二次擲出20.23公尺之後就提前奪金。女子撐竿跳項目，沈怡如跳過4公尺，挑戰4.10公尺失敗，第五名收場。