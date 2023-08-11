揮別上屆拿坡里世大運一牌未奪，中華田徑隊在成都世大運共摘下1金2銀2銅，其中又以男子400公尺跨欄的彭名揚「三喜臨門」最大快人心，不過田徑隊總教練孫念祖卻認為，亞運是更高層級的賽事，選手要拚奪牌難度更高，「但看到名揚在世大運的表現，（亞運）是有看到奪牌機會的。」

甫落幕的成都世大運，彭名揚在400公尺跨欄摘金，並一舉打破高懸22年的全國紀錄，也跨進巴黎奧運殿堂；文華佑、林佳興在跳遠「銀包銅」，跳高的傅兆玄、蔡維智同樣也是披銀獲銅。

加上先前在曼谷舉行的亞錦賽，林昱堂的「驚天一跳」跳出8.40公尺的好成績，不僅打破了台灣高懸30年8公尺34的全國紀錄，更是世界今年以來跳第3遠的選手，同時也晉升亞洲歷代第7傑。

對於近期中華隊選手表現，是否能為接下來亞運拚站上頒獎台更添信心？孫念祖認為，世大運跟亞運比賽層級還是有所不同，這屆世大運雖然因為疫情延後舉行，選手參賽年齡能往上，但像是中華隊鎖定的幾個國家看起來都不是派出最佳陣容出征。

不過孫念祖認為，雖然世大運參考性可能不是很大，但這次彭名揚的好表現確實是一大亮點，「有看到奪牌機會！如果準好，或許會比世大運成績更好也不一定，就看他臨場發揮，看心理素質能否跟世界級的選手抗衡。」