2023台塑盃男子國際職業網球錦標賽14日進行第1站賽事會外賽第2天賽程，3位台灣選手尤敬謀、尹邦碩、呂鎮宇、羅翊睿4名選手搶下會內賽門票。

2023台塑盃男子國際職業網球錦標賽第1站會外賽最終日，13日爆冷擊敗會外賽第1種子的尤敬謀，今日面對同胞孟慶洋的強力挑戰，首盤雙方打起來就相當接近，且在台灣青少年賽事中曾多次交手、互有勝負，對彼此球路相當熟悉，而尤敬謀更擅長於紅土場地作戰，強而有力的發球搭配反手切球，充分利用紅土場地的彈跳，讓對手摸不著頭緒，首盤僅僅用時30分鐘便以6比3拿下。

來到第2盤，孟慶洋提升了一發進球率，並減少不必要的失誤，成功以6比3扳回一城，雙方必須經過第三盤「超級搶十分高下，尤敬謀在搶十表現得更為冷靜，最終以10比5拿下，成功替自己收下一張會內賽門票。

寶島小將呂鎮宇會外最終輪面對本次參賽年紀最小的選手周曉風，比賽的第1局周曉風無法施展，因為失誤被對手成功突破，不過隨著比賽的進行，周曉風開始展現初生之犢不畏虎的精神，與對手互有來回，可惜經歷了50分鐘的激鬥，仍由呂鎮宇以6比4拿下首盤；次盤開始，雙方你來我往，各自互保發球局，來到關鍵搶七，呂鎮宇在1比3落後下上演驚奇大逆轉、連下6分，最終以7比6（3）拿下比賽，順利搭上會內賽列車。

15日是2023台塑盃男子國際職業網球錦標賽第1站會內賽首日，剛拿下2021成都世大運男子雙打以及男子團體雙料金牌的國手黃琮豪，首輪對上從會外賽打進來的羅翊睿，歡迎球迷前往台南市新營網球場替台將們加油打氣。