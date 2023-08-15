喬柯維奇（Novak Djokovic）在溫網開打前跌落球王寶座，還在溫網決賽敗給新球王阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）吞下「雙重打擊」。喬帥坦承很難受，但是「難過1天就夠了」，他準備好挑戰美國公開賽，還有機會在前哨戰辛辛那提大師賽（西南公開賽）就奪回球王寶座。

阿卡瑞茲在ATP排行榜領先600積分，他去年在辛辛那提大師賽打下的積分180即將過期。喬柯維奇因為疫苗問題被美國擋了很久，沒有累積積分，這次打多少都是賺的。如果喬帥殺進決賽（600分），阿卡瑞茲又止步8強（只保住180分），喬帥就可以復辟，當然最保險還是直接摘下冠軍（1000分）。

喬柯維奇最近一次在辛辛那提封王是2018年，他在決賽直落二戰勝費德勒（Roger Federer）。喬帥說：「我得繼續前進，重整旗鼓找回動力。經過這麼多年，我感覺自己可以選擇真正想打的比賽，辛辛那提就是其中之一，當然還有美網。我的火焰還在，促使我去爭奪更多冠軍，為觀眾帶來歡樂。」

此次喬柯維奇也報名了男子雙打，搭檔是塞爾維亞同胞卡西奇（Nikola Cacic），兩人在台維斯盃有合作經驗，但他們並非很強的隊伍，首輪就要碰上雙打名將大莫瑞（Jamie Murray）、維納斯（Michael Venus）的組合。