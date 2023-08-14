2024巴黎奧運是明年夏季體育賽事重頭戲，為爭取最大量參賽資格人數，射擊隊田家榛、吳佳穎、林穎欣、余艾玟、林怡君等18位好手已驚抵達亞塞拜然巴庫，力拚14展開的2023第53屆世界射擊錦標賽。

本屆世界射擊錦標賽被國際射擊運動聯盟公告是選手爭取奧運資格的重要賽事之一，教育部體育署表示，射擊男子選手楊昆弼於去年10月參加2022年世界飛靶錦標賽，獲得男子不定向飛靶項目銅牌，同時成為中華隊首位取得2024巴黎奧運參賽資格的選手，振奮我國射擊界，也使手步槍射擊選手們士氣大振，更積極投入訓練，此次參加世錦賽，將全力爭取更多參賽席次的機會。

本屆射擊世錦賽有48席奧運參賽資格席次，分別為男子10公尺空氣步槍4席、女子10公尺空氣步槍4席、男子10公尺空氣手槍4席、女子10公尺空氣手槍4席、男子50公尺步槍三姿4席、女子50公尺步槍三姿4席、男子25公尺速射手槍4席、女子25公尺運動手槍4席、男子不定向飛靶4席、女子不定向飛靶4席、男子定向飛靶4席以及女子定向飛靶4席。

除了已取得巴黎奧運資格選手楊昆弼參賽，持續透過國際賽事調整外，中華隊多名射擊選手也要為搭上巴黎奧運列車努力，其中女將田家榛是中華隊首位取得2020東京奧運參賽資格席次選手，亦獲得奧運女子25公尺運動手槍第8名；其他參賽選手還有2020東京奧運女子25公尺運動手槍第5名選手吳佳穎、2019拿坡里世大運獲得10公尺空氣手槍混合項目金牌選手余艾玟與10公尺空氣步槍銅牌選手林穎欣、2018雅加達-巨港亞運獲得10公尺空氣步槍銅牌選手呂紹全以及已參加4屆奧運且女子不定向飛靶項目、目前世界排名第8名林怡君選手等人。