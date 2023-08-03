中市施姓男子熱愛打靶，還將各射擊英姿影片PO網向友人炫耀，台中市刑大執行網路巡邏疑有改槍犯行，循線搜索查扣制式霰彈槍子彈2顆、空氣長槍及模擬槍3枝、壓力機等贓證物。施辯稱，子彈是在靶場沒打完帶回，他坦承想要改造槍枝，但經驗不足而「失敗」；警方表示，還好沒有改造成功，否則罪加一等，將他送辦。
警方調查，30歲施男熱愛打靶，常到各地合法靶場打靶，還將射擊英姿影片在網路發文炫耀。針對警方所查獲的制式霰彈槍子彈2顆，施辯稱，是他在靶場為射擊完的子彈，私藏帶回家。
施並供稱，原本有意自行利用家中的工具改槍，但因經驗不足，以徒手方式鑽孔而改造失敗，警方回應：「還好沒有改造成功，否則罪加一等」。
警方將扣案的改造槍枝及子彈送刑事警察局鑑定，認定具有殺傷力，經檢察官偵結，認定施未經許可，持有具有殺傷力的子彈及改造槍枝等罪證明確，而將他起訴。
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