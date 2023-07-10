台中市清水區有里長辦公室9日23時許遭人開槍，警方循線追查楊嫌等4人到案，全案依恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送台中地方檢察署偵辦。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市清水區一處里長辦公室9日23時許遭人開槍，現場遺留下子彈及彈殼4枚，所幸無人受傷，警方獲報後循線追查46歲楊姓嫌犯等4人到案，查扣改造槍枝、子彈、西瓜刀等證物，全案依恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送台中地方檢察署偵辦。

此案發生於9日晚間，楊姓男子與另3人疑似因烤肉活動與他人發生口角，里長出面處理而對其心生不滿，深夜11時左右前往里長辦公室開槍，開槍現場遺留子彈及彈殼共4枚，其中未擊發子彈3枚、已擊發彈殼1枚，所幸無人受傷。

台中市政府警察局清水分局獲報後，2小時內即循線緝獲楊嫌等4嫌到案，並查扣改造槍枝、子彈、西瓜刀等證物，全案依恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送台中地方檢察署偵辦。

清水警分局長分局長周俊銘表示，維護治安為警方職責，對於暴力違法行為絕不容許，警方必定嚴加查辦到底絕不寬貸，呼籲民眾如發現暴力行為，請立即連絡警方或撥打110報案專線尋求協助，以保障生命身體安全。