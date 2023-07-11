為加速都更進程，嘉義市政府向內政部營建署爭取經費，加上自籌款共1500萬元，成立都市更新專案辦公室，今正式揭牌運作。（呂妍庭攝）

嘉義市政府為積極推動都市更新業務，向內政部營建署爭取成立都市更新專案辦公室，今辦公室正式揭牌運作，未來都更專案辦公室將挑選6處基地，進行公辦都更潛力點可行性初評，再從6處中擇2處進行先期規畫和招商，嘉義市長黃敏惠表示，「嘉義市推動都市更新專案辦公室計畫」，總經費1500萬元，市府不僅爭取到中央最高補助經費550萬，更追加配合款至950萬元，展現市府推動都市更新決心。

為強化都更專案辦公室運作，市府5月成立「嘉義市政府都市更新推動小組」，並在今天舉辦第1場都更推動小組會議，除讓推動小組成員了解嘉義市都市更新現況、未來都市更新發展脈動外，亦針對民族國小西側土地第2期都市更新招商計畫進行討論。

市府都市發展處長許懷群表示，嘉義市自主更新首例為金財神大樓，透過市府與長榮大學輔導團的協助，成功吸引連鎖健身中心及大型量販店進駐，而公辦都更成功招商首例為民族國小西側土地第1期都更案，成功招商引資23億多。

許懷群說，未來都更專案辦公室將擇6處基地辦理公辦都更潛力點可行性初評，並從6處中擇2處進行先期規畫和招商，未來3年內加速提升政府主導都市更新量能，制訂因地制宜的都市更新執行策略及方法、推動公辦都市更新及建構在地化都市更新法令制度等。

黃敏惠強調，嘉義市建城超過300年，隨城市不斷進步與發展，逐漸發覺到市中心及鐵路沿線地區街道狹窄、建物老舊等防救災、都市景觀、都市機能不佳等問題，為活化國公有土地、發揚木都文化及因應「嘉義市區鐵路高架化計畫」都市縫合、都市再發展等目標，市府向中央爭取成立都市更新專案辦公室。

黃敏惠強調，推動都市的更新是影響一座城市數十年，甚至百年的大計，雖然不容易，但市府以最開誠佈公的態度與方式，與民意接軌、溝通。