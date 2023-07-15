2025台灣設計展將在彰化縣舉行，彰化縣長王惠美特別率領縣府團隊，到嘉義市拜訪嘉義市長黃敏惠市府團隊，「雙惠」交流找靈感。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

2021年台灣設計展由嘉義市主辦，雖然經歷疫情但仍廣受好評，創下許多第一，2025台灣設計展將在彰化縣舉行，彰化縣長王惠美特別率領縣府團隊，到嘉義市拜訪嘉義市長黃敏惠市府團隊，「雙惠」交流找靈感，

台灣設計展由經濟部工業局、台灣設計研究院輔導，協助各縣市政府執行，2025年將在彰化舉辦，這也是彰化首度舉辦台灣設計展，儘管距離開展還有2年，但相關計畫已緊鑼密鼓展開。

王惠美表示，嘉義市在2021年舉辦時，正值新冠肺炎疫情期間，黃敏惠市長克服種種困難，讓一度可以不辦的設計展，辦得很成功，廣受好評，因此特別拜訪，感謝黃市長團隊知無不言，言無不知，傾囊相授，相信在與嘉義市政府的經驗分享，2025台灣設計展在彰化縣，絕對能呈現不一樣的城市風貌及魅力。

黃敏惠指出，恭喜王惠美縣長所領導的團隊，爭取到2025年台灣設計展主辦權，主辦競爭很大，過程也真的不容易，她說設計是為了解決問題，現今，更需要以設計的思維導入城市治理，雖然考驗很多，但是只要願意做就對了，相信在王惠美縣長的領導下，2025年台灣設計展一定是令人相當期待。

黃敏惠分享，當時台灣設計展在嘉義展時，當時用的就是嘉義的同音家的意象，因而以「家意．以城為家」為主題，運用嘉義的在地特色及嘉義的熱情，以城為家，設計展讓嘉市文化創意能量提升，吸引青年設計人力回嘉。

黃敏惠說，在2021台灣設計展活動結束後，讓嘉市在產業、文創、設計方面都獲得了豐碩的成果，感謝彰化縣府團隊對嘉市舉辦2021台灣設計展的肯定，預祝彰化2025台灣設計展圓滿成功。