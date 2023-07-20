名列彰化縣縣定古蹟的彰化市高賓閣（彰化鐵路醫院），明天起將由出身彰化、赴英國倫敦取得劇場碩士的王顥燁，與魚池戲劇團在彰化走讀藝術節系列活動中合作推出「靠岸」音樂劇場，邀請民眾沈浸在古蹟裡，感受跨越時空的愛情故事。
彰化縣文化局指出，「靠岸」是一部為跨時代古蹟高賓閣所書寫的音樂愛情故事，編導王顥燁在彰化出生長大，從英國學成歸國後一直努力創作關於故鄉彰化的作品。
王顥燁今年首次結合中部青年力量，與魚池戲劇團共同合作，獲選參與彰化走讀藝術節實驗劇場活動，推出「靠岸」音樂劇場，將於7月21日至7月23日在高賓閣（彰化鐵路醫院）上演。
作品以高賓閣這座船型建築的歷史沿革作為背景，將高賓閣從高級餐廳、鐵路醫院、婚紗店到日照中心一路轉變，以戲劇手法轉化，透過男女主角阿正跟小梅的故事呼應建築的前世今生。
文化局表示，該演出透過集體創作的導演方法，結合戲劇、歌曲和舞蹈動作，打破一般文本或音樂劇的敘事方式，期盼藉由經典愛情故事的原型，交織當代美學，創造屬於彰化人的新故事，也賦予高賓閣新的記憶。
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