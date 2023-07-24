孫協志未見過魏德聖，卻要挑戰演出魏德聖本人。（全民大劇團提供）

卓文萱則要演出魏德聖的妻子，是位神祕的幕後角色。（全民大劇團提供）

夏宇童演出助理，但未有跟男友孫協志的對手戲。（全民大劇團提供）

台灣影史國片票房冠軍《海角七號》改編音樂劇《海角七号》，由謝念祖執導，孫協志、卓文萱、徐詣帆、金仁馨、夏宇童等人參與演出，24日舉行記者會，原定《海角七號》導演魏德聖會現身，卻因他爆出積欠中影董事長郭台強4500萬的新聞，為免模糊焦點，最終取消出席，與他相識20年的謝念祖表示兩人有訊息溝通過，「魏德聖特別註明可以調侃這件事情。」

謝念祖表示，1999年魏德聖執導劇情片《七月天》，當年有來跟自己的劇團演員調兵借將，因預算超支，演員費用隔了1年才支付，當時大家只想把作品拍好，並沒有設想還能在1年後收到片酬，由此可知，魏德聖還是一位在乎付出薪水的人。至於這次鬧很大的欠款風波，謝念祖說：「知道他還是一樣正常生活，睡得著、吃得飽，我也捨不得，他壓力一定很大，但就交給法律。」

而當年演出《賽德克·巴萊》拿下金馬獎最佳男配角的徐詣帆，被問到當時拍攝有無聽過魏德聖欠款傳聞？他說：「成本很高是眾所皆知，但我不知道（欠款事件），導演是很率直、在片場很親力親為，我們拍了一年，有超越家人的情感。」

在音樂劇版本演出魏德聖本人的孫協志，表示原本很期待能在記者會這天第一次跟魏德聖碰面，認為兩人在演藝圈有相同的堅持，「為了演他我自己有上網做功課，看了很多他的影片、去詢問很多跟他合作過的演員，大概可以知道他是很善良的，有執著跟努力，肯定不是什麼壞人。」

女演員方面，卓文萱演出魏德聖的妻子，是大家都不認識的神秘人物，連魏德聖本人也不給線索，全靠劇組自己建立角色；孫協志的女友夏宇童則演出劇組工作人員，跟許多人都有對手戲，唯獨沒機會跟孫協志對戲，另之前黃子佼毀滅式爆料掀出與夏宇童舊情，日前又發萬字長文自省，有無關心相關動態？夏宇童稱最近都在排練跟寫劇本，沒有多關注其他事情。