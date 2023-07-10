出道28年的孫協志近日在衛視中文台《一袋女王》分享出道至今，2位讓他一輩子刻骨銘心的人，一位是傷他很深的前經紀人，另一位則是讓他踏入演藝圈的天使。孫協志說，當初他離開喬傑立後，找了一位觀察2個月的電視台同事來擔任經紀人工作，一向是「用人不疑疑人不用」的他，對經紀人絕對信任，把所有事情就交給他處理，找新人簽約、找員工都讓他負責，孫協志唯一千萬交代的只有叮嚀，如果公司入不敷出的時候要盡快說，才知道怎麼調整。

孫協志曾幫棒球球團啦啦隊女孩們製作唱片，因此跟女孩們有兩年的合作機會，前期一切都沒問題，一直到合作的第二年，孫協志開始耳聞女孩們說沒有收到該月的薪水，一問之下前經紀人回說因為廠商還沒給款，會再去催款，孫協志不疑有他就相信了，後來狀況越來越糟，拖欠薪水的狀況從拖一個月到三個月都有，孫協志這時候已經覺得越來越怪。

事情的爆發點在5566到海外開演唱會，表演結束後孫協志遲遲沒有收到演唱會費用，孫協志追問之下，前經紀人又把事情推到主辦方身上，殊不知孫協志問話之前早就跟主辦方確認過，主辦方演出前、後各給了一筆款，所以費用已經結清，這下讓孫協志當場炸裂，在電話中怒飆追問前經紀人，對方支支吾吾才說他把錢拿去還高利貸了。

事情釐清後，孫協志才知道原來公司早就入不敷出，但前經紀人完全沒告訴他，只是一昧地把後面進來的錢拿去補之前的虧損，才會有拖欠薪水的狀況，不只補不完，還越補越大洞，最後更偷偷去借高利貸。後來孫協志跟前經紀人對簿公堂時，居然還跟法官說會去借高利貸是孫協志指使的，讓氣炸的孫協志下定決心跟對方決裂。

另一位則被孫協志稱之為天使，他說他15歲的時候，同學想要報名電視台舉辦的歌唱節目就邀他一起參加，於是孫協志就把自己清唱歌曲的錄音帶寄到電視台，當時電視台的規則是如果通過審核，一個月內就會通知參加者到電視台參加挑戰賽。過了兩個月後，孫協志跟同學都沒收到電視台通知，本來想說應該沒有機會了，沒想到半年後，孫協志竟然收到電視台寄來的審核通過信件，要他下周六北上參加第一次挑戰賽，讓孫協志十分驚喜。

後來，孫協志才知道，當初寄去的錄音帶，製作單位聽完後就被丟在淘汰的箱子裡，直到半年後電視台董娘在公司看到那一箱錄音帶，隨興地拿了3、5卷來聽，其中一卷就是孫協志的，董娘聽完孫協志的清唱歌聲後就問工作人員為什麼要淘汰他，她覺得很OK，還要工作人員趕緊通知孫協志來參加挑戰賽，因為董娘這個舉動才造就了現在的孫協志，讓他打從心裡感謝她。本集將於本集將於7月11日(二)晚上11點衛視中文台播出。