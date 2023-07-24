孫協志與小10歲夏宇童交往5年，去年女方終於在小S節目上鬆口認愛，從不避諱同台的2人，過去曾合作綜藝節目《明星許願池》，現在還將攜手主演暢銷國片《海角七號》全新改編音樂劇，打造2人的「愛的結晶」。7月16日，下午約2點，時報周刊CTWANT讀者在國父紀念館，巧遇小倆口到場見習舞台劇演出，散場時手牽手離開，十分甜蜜。

7月16日，約下午2點，本刊讀者直擊孫協志與夏宇童現身舞台劇《仁愛路六號》觀眾席，同場還有宋逸民、陳維齡夫妻檔，雖然口罩禁令規定鬆綁，但孫協志仍乖乖戴著口罩，一旁的夏宇童則是大方露出臉蛋，小倆口坐在座位區共享同份宣傳冊，低聲討論內容，看起來十分專注。

碰到年長者要入座，孫協志起身並伸出手讓對方攙扶，後排宋逸民夫妻目睹全程。（圖／讀者提供）

期間有位置在內側的長輩想入座，孫協志與夏宇童立刻起身讓出走路通道，孫協志還主動伸出手臂讓年長者攙扶，相當暖心。看完舞台劇後，孫協志率先起身，也不在乎身旁滿是觀眾，直接從背後握住夏宇童的手，甜蜜蜜地牽著女方離場，大方放閃。

據了解，孫協志與夏宇童將在11月25日登場的2023臺東藝術節上，合作音樂劇《海角七號》造夢者，由孫協志詮釋導演魏德聖，將締造15年票房冠軍背後的辛酸、拍攝秘辛呈現在舞台上，屆時小倆口同台，勢必又會造成一波話題。

去年小倆口一起開箱溫泉渡假村，夏宇童直接把孫協志按倒在床。（圖／翻攝自五熊國際Fish5bear YouTube）

其實孫協志與夏宇童緋聞傳了多年，多次被捕捉到一起遛狗的甜蜜畫面，但雙方都以「好朋友」相稱，但也不避諱同台，孫協志坦言感情是比較私人的事情，「我比較多創傷，不太習慣聊太私人的事情，希望大家還是著重在工作這件事」。

直到去年，2人在粉絲敲碗下，在 YouTube頻台推出限定影片《童協帶你玩 一日限定 粉絲敲碗 一日特別企畫》，沒多久女方上小S節目，在小S詢問下也認了交往孫協志，更讚男生很善良，雖然對方不太會給驚喜，但配合度相當高，2人性格很互補。

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