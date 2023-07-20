主持人黃子佼上月捲入性騷擾事件，隔天發了3段影片點名大、小S，更暗指與陶晶瑩交往過，令演藝圈至今仍餘波盪漾。昨(19日)晚間，黃子佼再現身發了2萬字長文，其中特別對受到牽累的人道歉，媒體向大、小S、陶晶瑩求問，三人到今天上午都未回應。

黃子佼上月貼出3段影片，提及大、小S和陶晶瑩，昨黃子佼發文表示，那天影片中他想分析自己一路走來的生命難題，對於所有被他點名的人事物致歉，當時真的抱著玉石俱焚的心情，對此，據《三立新聞網》報導，詢問大、小S、陶晶瑩是否接受黃子佼的道歉？目前3人都閉口，尚未透過經紀人回應。

昨黃子佼發長文，承認上月情緒失控，本來先錄好第一段影片，但覺得沒說完，又沒力氣重新再拍，便火速補了兩小段影片，對於被突然點名的藝人朋友，他表示：「有部分故事不是我親身經歷，而是不小心得知的；有些故事是年少輕狂戀愛時的相關片段，任何人都可能遇到的。時至今日，我在此，也要鄭重對當天影片內所提到的人事物，說一聲抱歉。」

影片中黃子佼提到大、小S早年涉毒傳言，引來兩人透過經紀人揚言提告，但考量到黃子佼身心狀態，會保留法律追訴權；而黃子佼在影片中也暗示和陶姓女星過去交往愛理不理，先前突然傳訊問他宥勝的事，認為對方是假關心，誰知道她會不會拿到節目上去說；對此，陶晶瑩轉發王月臉書，承認自己的確有傳訊問黃子佼，但「只是想幫忙」，並非為了八卦，上星期陶晶瑩現身攝影棚，再度被問過去是否真和黃子佼交往過？她只簡單表示不聊八卦，「我們圈裡的親朋好友的心情不會好過，因為對我們來說是一個認知世界的崩解，大家心情都不太好」。

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