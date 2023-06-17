2023嘉義市購物節7月1日至10月10日舉辦，市府與觀光旅宿業合作拚經濟。（廖素慧攝）

2023嘉義市購物節7月1日至10月10日舉辦，市長黃敏惠今天公布購物節的大獎，包括特獎是K.SWEET珠寶藝術學院的鑽石套鍊、大獎2輛百萬名車，還有電動機車、家電、萬元現金，等大家來抽大獎。

黃敏惠表示，今年的購物節獎品豐富，入住特約旅店有「600元嘉遊金」優惠，可抵300元住宿及300元特約店家消費，還特別加碼「100元咖啡金」，可到特約咖啡店喝咖啡，享受嘉義市獨有的咖啡文化與風格。

此外，還有「商圈快閃抽抽樂」活動，將抽出佐登妮絲城堡入場券、K.SWEET珠寶藝術學院的金工體驗名額。

嘉市府建設處長田長沛說，去年嘉義市購物節發票登錄總金額達6.3億元，是歷次購物節新高紀錄，今年目標7億元，周周抽好禮，同時加碼電子支付專屬獎，購物期間使用LINE PAY、台灣PAY、Carrefour Pay，登錄交易序號累積滿500元獲1個抽獎機會，大獎iPhone14 Pro。