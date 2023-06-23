午後雨彈太猛！新北中和大積水 汽車慘拋錨路中央

今（23）日是端午連假第二天，氣象局針對8縣市發布豪大雨特報，因熱對流雲系發展旺盛，多地午後突然下大雨。有新北市中和區的民眾分享影片，表示強勁的雨勢導致路面積水，甚至還有汽車拋錨在路中央。

今日午後熱對流發展旺盛，多地出現突如其來的猛降雨，氣象局下午3時許針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣等8縣市發布豪大雨特報，尤其雙北地區要提防局部大雨或豪雨。

此外，經濟部水利署針對新北市永和區、中和區、板橋區、土城區及台北市萬華區發布一級淹水警戒；台北市中正區為二級淹水警戒。

有民眾在臉書上傳一段12秒的影片，表示下午3時3分時，中和區民安街因為雨勢強勁，路面已經開始積水，甚至有車拋錨在路中央。畫面中可見雨勢磅礡，積水大約到腳踝高，行經的汽車、摩托車都濺起陣陣水花，路人克難地涉水而過，還有三角錐在水面上載浮載沉。