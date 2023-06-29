【立綱氣象報報】周休天氣炎熱 戶外活動防曬多喝水

天氣熱到讓人受不了！氣象局明（30）日針對全台9縣市發布高溫資訊，台北市可能飆破36度，且大台北局部地區午後有大雷雨，預估周休假期（7/1、7/2）各地都是多雲到晴但偶有陣雨，外出仍要備妥雨具，周一（7/3）後大氣趨於穩定，降雨機會減少，位處背風面的北部、東半部特別熱。

氣象局指出，明日白天悶熱，高溫約32至35度，台北市、台中以南至台南及花東縱谷的局部地區恐達36度以上，氣象局也針對9縣市發布高溫資訊，台北市屬橙色燈號；黃色燈號的地區則有台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣。

氣象局明（30）日針對全台9縣市發布高溫資訊，台北市高溫恐飆破36度。（圖／氣象局提供）

周休假期（7/1、7/2）水氣較少，清晨到上午中南部有局部陣雨。（圖／氣象局提供）

明日天氣方面，清晨到上午南台灣有零星短暫陣雨，其它地區普遍多雲到晴，東南部地區、恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後其他地區可能有局部短暫雷陣雨，各山區、大台北地區有局部大雷雨，午後要留意天氣變化。

氣象局表示，周六到下周四（7/1~7/6）的天氣大同小異，各地多雲到晴，清晨到上午中南部沿海有局部短暫陣雨，午後全台都有機會下起雷陣雨，但這段期間水氣偏少，東南部將有焚風。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今晚發文表示，周休假期（7/1、7/2）南風帶來較多水氣，降雨範圍不限於山區，對流雲系會擴展到平地，外出還是要攜帶雨具；下周一、下周二（7/3、7/4）西南部清晨至早上有短暫陣雨，午後水氣減少，大氣漸趨穩定，有些許機會出現短暫陣雨，而北部、東半部位處背風面，高溫恐怕會飆破36度。