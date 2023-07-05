今天各地晴朗炎熱，北部、東半部局部地區高溫達38度以上，受太平洋高壓影響，天氣越來越穩定，水氣減少，午後山區仍有局部短暫雷陣雨。氣象專家提醒，周六、日（8、9日）是這波最熱的時候，極端高溫範圍更廣；另外周日起水氣增加，午後雷雨範圍逐日擴大，下周二（11日）部分平地也有午後雷陣雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周六台灣附近盛行西南風，帶來乾暖空氣，各地持續晴朗酷熱；背風面北部、東半部因背風沉降或焚風效應，局部地區高溫達38度以上，為入夏以來最熱的一段時間。今各地氣溫：北部23至38度、中部24至37度、南部24至38度、東部22至38度。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，太平洋高氣壓勢力正在增強，接下來還會更熱，「本周末才會是這波最熱的時候，極端高溫的範圍可能會更廣。」

降雨方面，吳德榮表示，水氣逐漸減少，午後雖有局部雷陣雨機率，但規模日漸減小，大多侷限在山區。

吳德榮指出，周日至下周二（9至11日）漸轉偏南風再轉東南風，水氣逐日漸增，高溫微降，各地仍炎熱；山區午後局部陣雨或雷雨範圍逐日擴大，下周二部分平地也有午後雷陣雨機率。