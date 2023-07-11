男團OZONE去年9月成軍，短短1年內拿下2023hito流行音樂獎「最受歡迎新人」，還完成站上臺北流行音樂中心開個唱的里程碑。1日舉辦第34屆金曲獎，CTWANT時報周刊也目擊OZONE成員李哲言現身小巨蛋參加典禮見習。

1日晚間6點多，金曲獎不只紅毯星光熠熠，本刊記者也在聚滿人群的周遭巧遇OZONE成員李哲言，只見他不畏高溫32度，依舊身穿黑長帽T，搭配鴨舌帽及墨鏡，潮味十足，加上沒有口罩遮掩，令人一眼認出他。

金曲獎現身小巨蛋，李哲言與友人都穿上黑色長帽T。（圖／本刊攝影組）

妙的是，他身旁的男性友人也全是長帽T造型，仔細一看，他們身上穿的，正是李哲言與其他「原子少年」吳昱廷、林佳辰、高有翔、呂植宇、MAX自組團體「亞特蘭提斯」，去年所推出的黑色帽T。一行人就這樣站在超商外閒聊一陣子，之後由李哲言帶隊步入小巨蛋觀禮，而當晚李哲言所屬的索尼音樂旗下音樂人A-LIN、彭佳慧、熊仔，分別囊括「最佳華語女歌手獎」、「最佳客語歌手獎」、「最佳華語專輯獎」等3大獎項，想必能讓他獲益良多。

OZONE是原子少年人氣團，一出道便擁有大批粉絲支持，今年4月還一連2天站上北流舉辦首場大型售票演唱會，演唱會上，李哲言SOLO表演〈蒙娜麗莎〉，除了展現饒舌功力，他也一展做詞長才，以世界名畫「蒙娜麗莎」隱喻追求對象，還把平時與隊友周祖安的互動寫進歌詞，獲得滿滿好評。

先前李哲言與其他原子少年共組「亞特蘭提斯」，有推出帽T。（圖／翻攝自李哲言IG）

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