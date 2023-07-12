午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布12縣市大雨特報，今天台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲。

以及台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、新竹縣發布大雷雨訊息，台北市、新北市、桃園市大雷雨持續時間至13時45分、竹苗大雷雨至14時00分，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，以及低能見度。

氣象局發布12縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天（12日）恆春半島可能有不定時出現的局部短暫陣雨，其他地區主要為晴到多雲的天氣，午後仍應留意大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，沒下雨之時各地仍悶熱，高溫普遍約32到35度，其中台北市、雲林、台南、高雄、屏東及花蓮有局部36度高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達過量至危險級，應做好防曬並多補充水分。