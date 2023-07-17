國營新疆日報17日報導，新疆吐魯番窪地三堡鎮（Sanbao），16日氣溫一度飆升至52.2度，預估這種超級高溫，將持續至少5天。上一次超過50度的高溫，也是在吐魯番南部艾丁（Ayding）附近於2015年測到的，當時為50.3度。

艾丁窪地是一個巨大的沙丘盆地以及乾枯見底的湖，低於海平面150公尺左右。不僅是中國大陸陸地的最低點，同時也是僅次於死海，全世界第2低的窪地。

自4月以來，亞洲各國多次遭到超級高溫所侵害，引發民眾擔憂是否要提前適應極端的天候變化。天氣專家表示，將全球暖化長期控制在攝氏1.5度以內的目標，應該是不太可能了。

中國大陸一直處於高溫下，當地電網與農作物正面臨挑戰，人們憂心去年大旱災可能重演，當時是60年以來最嚴重的。中國大陸4季分明，但卻不像近幾年差距那麼大。

根據大陸氣象局報導，元月22日，黑龍江省東北部城市漠河，氣溫驟降至零下負53度，重寫1969年一度創下的，中國大陸歷史最低攝氏負52.3度。之後，10年來最嚴重大雨轟炸大陸中部，也破壞了被稱為糧倉之地的麥田。