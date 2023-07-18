受到午後對流旺盛影響，今（18）日氣象局持續更新豪、大雨特報，全台19縣市入列，南投縣、花蓮縣山區恐有豪雨，而氣象局特別針對「新竹縣橫山鄉」、「台中市太平區」發布山區暴雨防災告警資訊，呼籲民眾當心溪水暴漲，注意自身安危。

氣象局今日下午發布豪、大雨特報，持續時間至今日晚間，由於對流雲系發展旺盛，各地容易出現短延時強降雨，南投縣、花蓮縣山區有局部大雨，甚至是豪雨，台南以北、東半部地區及高屏山區則可能出現局部大雨，注意雷擊、強陣風，低窪地區請慎防淹水。

受到對流雲系發展旺盛影響，各地易有短延時強降雨，降雨將一路持續到18日深夜。（圖／氣象局）

▍豪雨範圍：南投縣、花蓮縣山區。

▍大雨範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

除此之外，氣象局也發布大雷雨即時資訊，花蓮縣、台東縣雷雨持續時間至17時15分；彰化縣、雲林縣雷雨持續時間至17時45分；新竹市、新竹縣、苗栗縣到18時15分；南投縣、台中市持續到18時30分。

值得注意的是，氣象局特別針對「新竹縣橫山鄉」發布山區暴雨防災告警資訊，新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）雨勢持續至19時15分；「台中市太平區」的暴雨持續到19時27分，這兩區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，呼籲民眾遠離河川區域，留意溪水暴漲並注意安全。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日也發文直說，「今天的午後雷陣雨會滿刺激的」，提醒大家午後對流發展相當迅速、變化大，戶外活動要注意天氣變化。