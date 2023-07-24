今年第5號颱風杜蘇芮昨(23日)增強為中度颱風，更可能成為近4年來，首度登陸台灣的颱風。氣象主播戴立綱分析，目前看來星期四颱風影響最明顯，中部以南各縣市要特別注意，因為已經很久沒有中度上限的颱風，由台灣海峽西南方往北走，少了中央山脈的屏障，預估陣風和降雨影響會相當明顯。

戴立綱表示，「星期二晚上南部海域風浪增大，會有猛浪到接近狂濤的程度，所以南部海域的活動應該都停掉，星期三颱風暴風圈開始接近南台灣，星期四影響最明顯，包含恆春半島、台東、高雄、台南、嘉義、南投山區都要特別注意，會有比較強的降雨，以及比較大的陣風。」

杜蘇芮的動向受到高壓勢力影響，路徑還會改變，戴立綱表示靠近台灣時可能會更往西偏，若往西修正的幅度不大，那對中南部影響劇烈，若往西修正多一點，強風雨區就會在海面上通過，對陸地影響就會比較小，這兩天颱風偏轉的角度會成為影響台灣的關鍵。

中颱杜蘇芮星期四對台影響最劇。（資料照）

至於北部及東部地區，戴立綱指出，「因為東部有中央山脈屏障，只有颱風接近之前花東會下點雨，之後就沒有雨的狀況出現了，不過要特別注意海邊不要去，海邊浪會非常大。而北部會有些強陣風，尤其颱風在巴士海峽時候，地形關係會吹正東風進來，台北市大概會出現到7到9級的陣風，這點要特別的注意。」

到了星期五白天，颱風就會逐漸遠離，戴立綱表示，周休假期民眾仍然可以安排活動，不過特別注意山區路況比較差，海邊的風浪也偏大，山邊海邊盡量不要去。