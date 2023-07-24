中颱「杜蘇芮」持續逼近台灣，雖然氣象局不斷南修最新預測路徑，不過颱風仍無法排除登陸可能性。氣象達人彭啟明表示，這幾天觀測來看，各國模式的系集路徑一直搖擺不定，「最新一報資料雖然較趨於往西北移動，但仍還有變動的空間」，而不論颱風路徑如何變動，都會對台灣帶來降雨影響。

彭啟明在臉書粉專發文分享本周工作日的天氣變化。今天由於颱風外圍的東風影響，天氣穩定不少，清晨和中午過後的對流降雨都減弱許多，迎風面的東南部也已經出現長浪，戲水要注意安全；明天隨著颱風接近巴士海峽，偏東風將會更強，北部有較強陣風，背風側的西半部可能出現氣流過山增溫、甚至過山沉降的現象，溫度會比今天更高，迎風面的東南部受到颱風外圍水氣影響，短暫陣雨的頻率會越來越高。

彭啟明分享目前分析杜蘇芮颱風對後續4天工作日的影響。（翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

彭啟明提到，颱風預計周三抵達巴士海峽，屆時花東、屏東風雨明顯增強，高雄有短暫雨，中北部受氣流過山、下沉影響，平地天氣較穩定，雲量有逐漸增多的趨勢，風力較強的區域可延伸到新竹一帶，中央山脈以東的迎風面山區有較頻繁、較多的降雨；周四中部地區降雨相對還不強，東南部、中央山脈以東持續明顯降雨，且雨區逐漸延伸到中南部，如高雄、台南陸續有較大雨勢，陣風也比較大。

周五颱風將往大陸沿岸移動，台灣持續受南風環流影響，南部有較大雨勢發生機會，其餘地區午後容易發展出熱對流，預估午後雷雨好發的天氣會持續到周末。