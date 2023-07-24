中颱杜蘇芮以西北方向加速朝台灣接近，氣象局預估今晚發海警，明天中午前發陸警，最新氣象局颱風路徑潛勢預報顯示，杜蘇芮路徑再偏南修正，登陸台灣機會減少，但氣象達人彭啟明示警，周三、四暴風圈掃過南台灣，氣象專家「林老師氣象站」更指出，颱風路徑往南修，反而讓台南、高雄、屏東、花蓮及台東5縣市更有希望放颱風假。

中颱杜蘇芮雖然路徑再偏南，但周三、四暴風圈仍籠罩南台灣。(翻攝自 彭啟明臉書)

氣象局資料顯示，目前杜蘇芮颱風中心位於鵝鑾鼻東南方1020公里的海面上，以每小時15公里速度，向北北西進行，七級風平均暴風半徑有 250 公里，持續增強，可能擴大到半徑300公里，達中颱上限。彭啟明在臉書表示，根據氣象局上午8點最新預測，杜蘇芮路徑再度偏南修正，雖然中心登陸機會減少，但周三、四（26、27日）暴風圈仍掃過南台灣，東半部及南部仍要注意。

「林老師氣象站」今天也在臉書指出，由於太平洋高壓太給力，硬是把杜蘇芮颱風路徑再往南壓，颱風中心未登陸台灣本島的歷史紀錄已維持3年10個月，還將繼續下去。不過他表示颱風路徑偏南，南高屏及花東放颱風假反而更有希望。

林老師氣象站表示，預計今晚東部及東南部海域會發海警，明晨跟進發布陸警，全台都在警戒範圍內，要加強整備。