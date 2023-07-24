中颱杜蘇芮目前在菲律賓東方海面，以西北方向加速往台灣前進，天氣風險公司分享雨量累積模擬圖指出，杜蘇芮周三至周四可能為全台帶來致災性雨量，另各國預測颱風路徑持續南修，原先預估會登陸台灣，但今天最新預報都顯示，杜蘇芮中心不會登陸了。

周三、周四全台嚴防颱風的致災降雨。(翻攝自天氣風險FB)

天氣粉專「觀氣象看天氣」在臉書指出，最新各國官方預報皆預測颱風路徑持續南修，2條從西南部沿海通過、5條從外海通過，這2種路徑對西南部的破壞力會差蠻多的，若從西南部沿海通過，台灣南部將被風力最強的右前方眼牆掃過，出現14~16級的陣風，其次是東南部，陣風約13~14級，宜、花、基隆、大台北也會有一陣陣的風雨，不過路徑接下來往北、往南調整都有可能，持續密切觀察。

天氣風險也在臉書PO出周二至周四全台的雨量累積模擬圖，表示恐有致災性的雨量，風的影響也不能小覷，周三暴風圈逐漸進入全島，北部、東半部風強雨驟，其中東半部雨下到發紫，累積雨量達200毫米以上，山區嚴防致災性雨，周四暴風圈通過台灣本島，中南部、東部風雨最劇，東部、南部山區嚴防災害。

氣象局預報員廖經翔表示，颱風中心不管有沒有登陸台灣，颱風最強的地方都是在7級風暴風圈半徑，預測杜蘇芮的暴風圈半徑最大能達到300公里，等於2個台灣大，周三、周四暴風圈壟罩台灣，且若從西南部沿海通過，受地形影響可能會增加颱風的風雨強度，東南部、西南部地區可能出現很大的雨勢。但若颱風進來的角度偏南、偏向由東向西，結構則容易被地形破壞。