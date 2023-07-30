中央氣象局發布15縣市豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（30）日下午至晚上新北市、桃園市、新竹縣、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨，台北市、苗栗、新竹市、雲林、嘉義、屏東地區及台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局針對高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時15分；且對高雄市發布大雷雨災防告警，大雷雨持續至18時00分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局發布15縣市豪大雨特報，7縣市升級豪雨。（氣象局）

氣象局表示，今天環境吹偏南到東南風，東半部地區及恆春半島降雨機率較高，不定時有短暫陣雨，西半部地區也有零星降雨；中午過後對流發展旺盛，各地都有機會出現雷陣雨，西半部地區及其他山區有局部大雨發生的機率；溫度部分，白天高溫普遍為31至34度。

第6號輕度颱風「卡努」上午8時中心位於鵝鑾鼻東南東方1310公里之海面上，強度持續增強中，以北北西轉西北的方向朝琉球群島前進，直接影響臺灣的機率較低。