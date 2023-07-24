【LIVE直播】杜蘇芮颱風來勢洶洶 氣象局發布海警最新說明

今年第5號中度颱風「杜蘇芮」持續進逼，氣象局於已於晚間20時30分發布海上颱風警報。中央氣象局表示，明起迎風面的東半部、恆春半島地區降雨增加，周三到周五是颱風最接近台灣的時候，全台都會有局部較大雨勢出現，台東有局部大豪雨出現，須嚴加戒備。

根據氣象局颱風資料顯示，中度颱風杜蘇芮(國際命名DOKSURI)今(24)日晚間20時的中心位於鵝鑾鼻東南方約790公里海面上，以每小時17公里速度，向西北轉西北西進行，且過去3小時強度增強且暴風圈略為擴大，對巴士海峽將構成威脅。

氣象局預報員劉宇其表示，預計未來以西北轉北北西方向往呂宋島東北方近海前進，暴風圈將影響巴士海峽。未來3-5天路徑預報中，颱風明天朝呂宋島東北方前進，周三、周四進入台灣西南部近海，周五進入中國大陸。

明日迎風面東半部、恆春半島降雨增加，但背風面西半部將出現高溫，尤其桃園可能有局部38度高溫的現象。隨著外圍環流影響，明晚東半部恆春半島有較大雨勢出現，大台北、西半部山區也有間歇性陣雨出現。

風浪部分，東半部、恆春半島明白天浪高約2-3米，入夜後甚至增高到5米，西南部外海也有2-3米。

周三到周五是颱風最接近台灣的時候，颱風會持續帶來較大降雨，有豪雨發生機率，周四雨勢最大，全台都會有局部較大雨勢出現，台東有局部大豪雨出現。。