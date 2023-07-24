由於颱風外圍環流影響，明（24）日東半部及恆春半島整天有不定時的短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨的機率，入夜後大台北及西半部山區逐漸轉為有局部短暫陣雨。氣象局表示，中颱杜蘇芮位於鵝鑾鼻東南方海面，目前已發布海上颱風警報，不排除明日下半天發布陸上颱風警報，預估颱風對東半部、南部、澎湖、金門影響最大。

由於沉降作用影響，許多地區明日將飆高溫。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天東半部及恆春半島整天有不定時的短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨的機率，入夜之後，大台北地區及西半部山區逐漸轉為有局部短暫陣雨；溫度方面，受到颱風外圍沉降影響，各地高溫達32到35度，尤其西半部、東北部、金門有局部36度以上發生的機率。

氣象局預測杜蘇芮未來動向。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周三至周五（26日至28日）颱風及其外圍環流影響，風雨將由東往西增加，各地屬於有陣雨的天氣。26日東半部地區及恆春半島有大雨或豪雨發生的機率；27日各地都有大雨或豪雨發生的機率，尤其東部、東南部地區及南部山區有大豪雨發生的機率；28日颱風漸遠離，風雨稍趨緩，中南部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；周六至下周一（29日至31日）西南風環境，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局提到，今晚對杜蘇芮發布海警後，不排除明日下半天發布陸上颱風警報，雖然路徑南修，但威脅不減，預測杜蘇芮在周三至周五距台最近，東半部、南部、澎湖及金門影響最大，中北部、馬祖則有間歇風雨，民眾應避免前往山區、河邊、海邊。