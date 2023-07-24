【全程字幕】不登陸破壞力更大！杜蘇芮颱風路徑南修 氣象局曝「這兩日」雨勢劇烈 @ChinaTimes ​

台灣已有4年未有颱風登陸，民眾關注杜蘇芮動向，期待放颱風假，一名網友表示，看到杜蘇芮的路徑往南修，眼看北部放颱風假無望，他失望地說「台北的颱風假是不是掰了？」貼文引發網友說，「天氣之子發威，台北人不要想了，乖乖上班。」

原PO昨（23）日於PTT八卦板指出，原本颱風預計從宜蘭登陸，但路徑一變再變，不斷往南修，從預測圖來看杜蘇芮明天可能會穿過巴士海峽，他問「台北的颱風假是不是掰了？」

貼文曝光，網友紛紛留言，「台北人不要想了，乖乖上班」、「天氣之子開始作法了」、「就算來也是居家上班或無薪休假」、「天氣之子發威」、「又一個廢物颱風」、「台北人就乖乖上班」、「不愧是天氣之子」、「北部看來是一定要上班了」、「防颱已經是歷史名詞了，台灣擺脫颱風侵襲了」。

也有部分人搖頭批評，「想放假自己請，整天想颱風假，乖乖上班上課好嗎」、「想休的自行請假啦」、「自行請假啦」、「整天想休假想瘋了是不是」、「我覺得台灣假放太多」、「一直期待颱風假的到底是有什麼毛病」。