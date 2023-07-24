中颱杜蘇芮來勢洶洶，一名網友表示，看了日本氣象廳的颱風預測圖，「護國神山」中央山脈完全不會破壞杜蘇芮的結構，依照路徑看來中南部恐受「完整」颱風侵襲，令他直呼超可怕，網友也看得直發抖說，「照這樣走的話，中南部會出大事」。

原PO昨（23）日PTT八卦板指出，看到日本颱風預測圖，杜蘇芮沿西部沿海北上，「護國神山」中央山脈完全不會破壞颱風結構，中南部首當其衝，他直呼「超可怕的！天佑台灣！4年來第一個颱風如此刺激？」

網友看日本氣象廳的預測路線，直呼很可怕。（圖／翻攝自PTT）

貼文引發網友討論，「這路徑好可怕」、「這不是88風災的路線嗎」、「怕爆」、「這個很可怕」、「這路徑不要說放假了，大概會出大事」、「要去準備一點泡麵了」、「真的這走法中南部會很搖滾喔」、「照這樣走的話，南部會出大事」。

天氣風險分析師吳聖宇今也發文表示，這次颱風受影響最大的地方將會偏向花東、恆春半島等區域，其次是南部地區及東北部地區，受到地形屏障作用，颱風對中部、北部的影響可望減小，若未來颱風路徑更往西偏，影響的程度也有可能會再小一些，須持續觀察。但無論颱風怎麼走，仍會影響本周的天氣，提醒要做好防颱準備。