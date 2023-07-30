萬芳昨在台東舉辦音樂會。（原點概念提供）

萬芳昨在台東舉辦音樂會。（原點概念提供）

萬芳相隔1年昨（29日）於台東藝文中心舉辦「願陽光照耀-萬芳音樂會」，開場舞台以透明紗幕營造神祕感，〈孩子氣〉唱完後她感動說：「我要看到你們，謝謝你們沒有退票，沒有被杜蘇芮趕跑，謝謝你們來，不管坐火車坐飛機，走路來，希望我的歌聲可以去到很多地方，在地人要多多支持唷！」

萬芳穿著一席靚白裙裝登場，外部罩衫是她親自手工編織、也是去年台北小巨蛋演出的造型單品，她對粉絲說：「如果你聽萬芳的歌10、20、30年了，今晚透過1首又1首歌，會看到不同時間的自己。」而K歌〈猜心〉前奏才一下，全場立即尖叫歡呼，萬芳開心說：「我根本在小巨蛋呀！聲音在耳機裡要炸了。」緊接〈碧海情天〉、〈我記得你眼裡的依戀〉、〈割愛〉等金曲連發，現場宛如KTV大聲唱和。

萬芳對於這次台東演唱會門票秒殺開心不已，表示：「唱了33年還可以感受到秒殺的快感，實在太爽！」接下來也將移師高雄、台北、星馬等地開唱；此外，萬芳近期主演的電影《五月雪》也獲選入選第80屆威尼斯影展「威尼斯日」單元，成為該單元唯一的華語電影，她非常期待9月飛往威尼斯觀看電影全球首映。