氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(5日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「卡努」稍減弱為「輕颱上限」，向東北東移動，今、明(5、6日)兩天再襲琉球群島，之後，再轉北撲向九州。其引進「西南季風」，今日至下週一(7日)台灣附近水氣多、大氣不穩定，中南部形成連日多雨的天氣型態。

吳德榮表示，最新(4日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(5)日起至下週一(7日)「西南季風」帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面西半部有局部陣雨或雷雨，中南部常有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應注意連日大量降雨致災(坍方、落石、土石流及淹水)；背風面東半部受影響小、氣溫偏高，有焚風發生；南北兩端縣市因「角隅效應」仍有強陣風。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週二至週五(8至11日)西南風減弱，水氣略減，天氣好轉，大氣仍不穩定，午後有局部大雷雨發生的機率，仍應注意。

吳德榮提及，最新(4日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，下週三(9日)日本東南方海面有第7號颱風「蘭恩」生成的機率，緯度高、距離遠，導引氣流又向北，即使生成亦不侵台。