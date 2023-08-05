南投縣長許淑華坐鎮災害應變中心，裁示仁愛鄉山區已救災為優先，呼籲一般民眾暫緩上山。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華5日原預計前往仁愛鄉災害應變中心聽取簡報，卻受限於埔霧公路處處坍方，最後在南豐村聽取簡報並勘查災情。許淑華說，投89線、投83線一度有194人受困在道路中央進退不得，其中還包含急於下山洗腎的患者，她已請求行政院副院長鄭文燦若下午天候許可派遣直升機救災。

許淑華說，投89線、投83線一度有194人受困在道路中央進退不得，經過大家的努力，怪手等機具持續搶修道路，陸陸續續有民眾救出，投83線剩3人受困，89線還有19人受困，目前物資補給都沒問題，不過仁愛鄉有上千戶電力中斷，很多基地台也因為電力中斷而不通，所以有6輛車民眾聯繫不上。

許淑華強調，她昨晚跟行政院副院長鄭文燦通過電話，請求在道路尚未搶通狀況下，若天候許可可否派遣直升機救災，主要以人命救助，運送洗腎患者下山，各部落物資投放，及運送台電或電信工程人員上山，讓失聯民眾能儘速跟家人取得聯繫，讓家屬安心。災後有關道路搶修、農業損失等，副院長也允諾將全力協助。

許淑華也裁示，仁愛鄉山區目前暫緩一般民眾上山，主要讓救災工程車、救護救護車進出，以救災為第一優先，目前國軍弟兄也將加入救災行列；另外信義鄉11時停班停課，開口合約廠商也進駐待命，部分路段可能與警性封閉，希望民眾能配合救災。