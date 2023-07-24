目前PVC現貨市場價格跌幅超過預期，主要原因包括市場供給增加，單以今年上半年來說，就有廣西華誼40萬噸、山東信發40萬噸、福建萬華40萬噸、德州實華10萬噸；再者，整體市場氣價下跌，歐洲鹼氯廠商提高稼動，美國石化業者轉運中國數量增加；還有南亞國家進口減少，自3月的41萬噸下降到5月22萬噸與；最後，就是大陸經濟振興政策需要更長時間落實等因素影響，導致第二季PVC現貨市場價格來到778美元/噸，相較第一季減少11%。以台系PVC個股來說包括台塑、華夏、聯成等。

分析師認為，隨著蘭炭價格上漲，帶動電石價格走揚，墊高大陸廠商生產成本，一旦PVC在人民幣6000元/噸以下，大陸華中/山東外購電石鹼氯設備基本無法賺錢，廠商只能被動降載，月開工率僅70%，較5月下降5%；另外，美國業者減少出口因應夏天可能颶風侵襲，以及隨著南亞下雨天氣結束，通常第三季恢復拉貨；且大陸整體庫存持續下降，同時美國6月庫存相較年初減少27%，顯示庫存調整進入最後階段。綜合上述原因，預期PVC庫存調整進入最後階段。