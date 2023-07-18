（14：15更新）氣象局發布雙北大雷雨，持續至15時15分，並且全台持續發布19縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日中部以北地區及南部、東半部山區有局部大雨發生的機率，雨勢持續到晚上，注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局發布19縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

以及氣象局針對新北市北勢溪(坪林映像虎寮區)、新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)、新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)發布災防告警，暴雨持續時間至16時14分，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

此外，花蓮縣也發布大雷雨訊息，持續至下午3點，並針對花蓮縣秀林鄉縣砂婆礑溪(水源地)發布災防告警，暴雨持續至15時58分。

氣象局表示，今天（18日）南方雲系影響，天氣不穩定，花東及南部地區不定時會有些局部陣雨出現，其他地區為多雲到晴，午後受熱力作用影響，對流發展旺盛，各地都容易有雷陣雨且雨勢偏大，留意中部以北地區及各山區有局部大雨發生的機率，尤其中部地區有短延時豪雨發生的機會，伴隨雷擊及強陣風。

溫度方面，白天高溫普遍落在33到35度，感受高溫悶熱，尤其在大台北地區、中南部近山區及花東縱谷局部可能來到36度以上，外出請多補充水分避免中暑。

颱風部分，今年第4號颱風「泰利」，上午8時中心位於金門西南西方1000公里，已於昨晚9點左右登陸廣東，持續朝西北西方向遠離臺灣，不影響天氣，但間接為中南部、恆春半島、澎湖、東南部（含蘭嶼、綠島）及金門沿海帶來長浪，海邊活動請注意安全。