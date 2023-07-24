台南市地政局開發南科特定區塊F、G徵收區段，原先預定26日施工汰換管線，台灣自來水公司配合當天降低水壓23小時，估計影響善化區4821戶，因杜蘇芮颱風侵台，工程暫緩，降壓措施同樣取消，延後擇期辦理。
台水公司配合南科特定區塊F、G徵收區段汰換管線工程，原本預定26日上午9時至27日上午8時止，將低水壓23小時，包括光文里、坐駕里、文昌里部分地區用水都受影響。
不過換管工程因颱風侵台暫緩，台水跟著宣布將低水壓措施取消，將視施工日擇期辦理。
台南市地政局開發南科特定區塊F、G徵收區段，原先預定26日施工汰換管線，台灣自來水公司配合當天降低水壓23小時，估計影響善化區4821戶，因杜蘇芮颱風侵台，工程暫緩，降壓措施同樣取消，延後擇期辦理。
台水公司配合南科特定區塊F、G徵收區段汰換管線工程，原本預定26日上午9時至27日上午8時止，將低水壓23小時，包括光文里、坐駕里、文昌里部分地區用水都受影響。
不過換管工程因颱風侵台暫緩，台水跟著宣布將低水壓措施取消，將視施工日擇期辦理。
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