杜蘇芮颱風逐漸遠離台灣本島，但連日豪雨造成部分地區積水或淹水。疾病管制署提醒，近期本土登革熱疫情持續升溫，提醒民眾加強清除孳生源，清理時切勿赤腳或穿拖鞋，以免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風。

疾管署發言人曾淑慧表示，受到颱風豪雨影響，全台許多地區均有積水或淹水情形，降雨後環境中容易產生積水容器，成為孑孓孳生的溫床，尤其近期中南部本土登革熱病例持續增加，請民眾主動巡檢居家環境，澈底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等孳生源，降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險。

曾淑慧提醒，災後易產生污水、污泥或災害廢棄物，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴，並配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷、割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病；如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。

另外，淹水地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

本土登革熱疫情持續升溫，疾管署最新統計，昨（28）新增18例本土病例，個案分佈於台南市7例（永康區4例、東區2例、仁德區1例）、雲林縣5例（均古坑鄉）、高雄市4例（旗津區、路竹區、三民區、梓官區）、南投縣2例（均竹山鎮）。

目前全國累計749例登革熱本土病例，個案分布於台南市614例、雲林縣102例、高雄市27例、台中市3例、南投縣2例、屏東縣1例，其中有8例重症，1例死亡；另累計80例境外移入病例。

疾管署提醒，民眾如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。如有傳染病相關疑問，可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。