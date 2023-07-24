杜蘇芮颱風路徑持續朝台灣而來，農民擔心農作物「被颱風收走」，先搶收部分蔬果，雲林縣西螺鎮果菜市場表示24日菜價每公斤平均價格為37.9元，上1個交易日22日為32.9元，漲幅約1至2成，算是小漲，主要是颱風來襲預期心理，到貨量與買氣均增加，目前雲林尚未出現強風大雨，因此暫時不會有大規模搶收情況。

杜蘇芮颱風來勢洶洶，雲林縣這幾天上午大多天氣晴朗，下午則有雷陣雨，部分農作生長受到影響，但不是很嚴重，不過面對颱風來襲，農民不敢掉以輕心，這幾天先採收較容易出現水傷的葉菜類，以免颱風帶來豪雨血本無歸，24日總交易量為880公噸，與上一個交易日的730公噸相比，增加約2成。

西螺果菜市場表示，較大宗的高麗菜由22日每公斤36至40元，上漲為40至43元；空心菜由50元漲至60元；小黃瓜先前80至88元，目前漲至110元；絲瓜由40至44元漲至50元，總體而言上漲1至2成，主要原因在於颱風預期心理，造成買氣增加。

農民表示，最近天氣不穩定，各種農作物生成都受到影響，尤其是葉菜類較容易受到水傷，這種上午大太陽、下午雷陣雨的天氣，葉菜體質變差很容易受損，面對颱風來襲，大家都會先採收部分葉菜類，因為一旦下起豪大雨，泡在水裡就整個「去了了」。

農民指出，搶收是無奈之舉，因為有些蔬果尚未完全成長，採收起來重量輕，賣相也比較差，相對收入就減少，但若沒有先採收，又擔心全軍覆沒，希望老天爺賞飯吃，讓颱風再次遠離台灣。