外界矚目的經濟數據顯示，美國6月通貨膨脹降溫，美股今天收紅。

道瓊工業指數終場上漲176.57點，或0.50%，收在35459.29點。

標準普爾500指數上漲44.82點，或0.99%，收在4582.23點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲266.55點，或1.90%，收在14316.66點。

費城半導體指數上漲83.495點，或2.22%，收在3851.762點。（譯者：徐睿承）1120729