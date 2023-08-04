北美線依舊走勢強勁，遠東到美西每FEU（40呎櫃）為2002美元，較上周上漲59美元，漲幅3.04％；遠東到美東每FEU（40呎櫃）為3013美元，較上周上漲160美元，漲幅5.61％。遠東至歐洲線每TEU（20呎櫃）為947美元，較上周下跌28美元，跌幅2.87％；遠東到地中海每TEU（20呎櫃）為1529美元，較上周上漲26美元，漲幅1.73％。
近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到東南亞每TEU與上周持平；遠東到韓國每TEU較上周上漲34美元。
7月底、8月初終於看到貨櫃輪的旺季，根據上海航交所今日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數(SCFI)為1039.32點，較上周上漲10.09點，漲幅0.98％，連2周穩住千點關卡。主要遠洋航線中，美西線突破2000美元、美東線突破3000美元，歐洲線小幅下滑。
北美線依舊走勢強勁，遠東到美西每FEU（40呎櫃）為2002美元，較上周上漲59美元，漲幅3.04％；遠東到美東每FEU（40呎櫃）為3013美元，較上周上漲160美元，漲幅5.61％。遠東至歐洲線每TEU（20呎櫃）為947美元，較上周下跌28美元，跌幅2.87％；遠東到地中海每TEU（20呎櫃）為1529美元，較上周上漲26美元，漲幅1.73％。
近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到東南亞每TEU與上周持平；遠東到韓國每TEU較上周上漲34美元。
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