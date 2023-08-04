北美線依舊走勢強勁，遠東到美西每FEU（40呎櫃）為2002美元，較上周上漲59美元，漲幅3.04％；遠東到美東每FEU（40呎櫃）為3013美元，較上周上漲160美元，漲幅5.61％。遠東至歐洲線每TEU（20呎櫃）為947美元，較上周下跌28美元，跌幅2.87％；遠東到地中海每TEU（20呎櫃）為1529美元，較上周上漲26美元，漲幅1.73％。

近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到東南亞每TEU與上周持平；遠東到韓國每TEU較上周上漲34美元。