一名男上班族昨天開車上班途中撞到主管老婆的車，嚇得差點嚇尿，馬上打給主管道歉並請假處理，結果主管不但沒有罵他還超開心，5分鐘後主管老婆也說車不修了，直接換新車，就這樣他賺到一天假還不用賠錢。

原PO在臉書「匿名公社」透露，17日上班路上撞到主管老婆的車，自己的車沒事，對方的車壞得比較嚴重，嚇得快閃尿，趕緊打電話跟主管道歉、請假處理車禍，沒想到主管得知後不但沒生氣，也沒有要他賠，並且准了他一天假，語氣聽起來很開心。

原PO表示，過5分鐘之後，主管老婆說車子不用修，因為主管要直接換新車，原PO終於鬆一口氣，之後兩人在警局做筆錄、和解，但全程主管老婆都擺臭臉，最後他付錢叫車送對方離開，自己還賺到一天假，直呼「我是不是踩到什麼瓜了？」沒想到結局是這樣。

對此，網友們看完後笑翻，紛紛留言：「主管一定是想換車很久」、「命運就是這麼巧，主管想換車，你助攻成功」、「哎唷～你主管是計畫通」、「你立大功了」，還有人開玩笑表示，「下次主管要換其他的會再來找你！」