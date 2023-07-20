台南市消防局今天早上9點33分獲報，官田區171甲線往台84線21公里閘道口。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市消防局今天早上9點33分獲報，官田區171甲線往台84線21公里閘道口。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市消防局今天早上9點33分獲報，官田區171甲線往台84線21公里閘道口，有1輛自小客起火燃燒，警消到場救援，發現車上有2人逃生不及，被燒成焦屍。肇事車頭明顯被撞凹，疑似發生車禍後火燒車，事故原因待查釐清。