台南自小客疑肇事後火燒車 2人逃生不及慘成焦屍 10:472023/07/20 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市消防局今天早上9點33分獲報，官田區171甲線往台84線21公里閘道口。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市消防局今天早上9點33分獲報，官田區171甲線往台84線21公里閘道口。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 台南市消防局今天早上9點33分獲報，官田區171甲線往台84線21公里閘道口。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 台南市消防局今天早上9點33分獲報，官田區171甲線往台84線21公里閘道口，有1輛自小客起火燃燒，警消到場救援，發現車上有2人逃生不及，被燒成焦屍。肇事車頭明顯被撞凹，疑似發生車禍後火燒車，事故原因待查釐清。 上班撞主管老婆車他嚇慘 ！5分鐘後結局神展開：不用賠 販毒鴛鴦「男入監女交保」另起爐灶 警「槓上開花」破地下兵工廠 台東1家3口自撞車禍 駕駛拿「這物」架故障標誌 #台南官田 #火燒車 #車禍肇事 #燒成焦屍 #官田 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄曳引車變換車道撞死女騎士 駕駛因這理由獲緩刑 11:502023/07/19 社會 替南科解渴 安平再生水廠每日產製提高至3.75萬噸 14:532023/07/18 財經 台日國際交流高峰會明年移師台南市 議會與日方5位政要今召開準備會議 19:082023/07/19 寶島 豪雨擋視線！19歲騎士暗夜衝進6米深溝 手腳骨折警消吊掛獲救 12:302023/07/19 社會 搭台灣好行遊台南 6大主題、24場次示範體驗 13:422023/07/18 生活 郭信良涉貪同案「白手套里長」提抗告 台南高分院裁定結果出爐 20:412023/07/18 社會 技師遭車斗重擊頭部慘死 肇事者謊話連篇被「關鍵證據」打臉 20:032023/07/19 社會 台南東山山區無風無雨 竟傳路樹、電線桿突倒塌 15:102023/07/18 社會 台南囝仔設計水龍頭 迎來人生第13座獎項 12:122023/07/18 寶島 中南部登革熱疫情蔓延！ 薛瑞元：下周赴台南及雲林視察 09:322023/07/20 生活 美福倉儲大火連燒21天 《爭鮮》貨品全成灰燼 法院判賠2.2億 09:072023/07/20 社會 林口死亡車禍！腳踏車與大貨車事故 騎士頭顱變形死亡 18:102023/07/18 社會 千萬預售屋時代來臨 新竹五年大漲1.4倍 14:532023/07/18 財經 行銷地方創生好物 台南推出2款伴手禮包 14:322023/07/17 生活 38歲陸AI天才突車禍亡 「訃聞」曝光介文汲驚：有人在做文章 08:042023/07/19 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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