台南市消防局今天早上9點33分獲報，官田區171甲線往台84線21公里閘道口。（讀者提供／張毓翎台南傳真）
台南市消防局今天早上9點33分獲報，官田區171甲線往台84線21公里閘道口。（讀者提供／張毓翎台南傳真）
台南市消防局今天早上9點33分獲報，官田區171甲線往台84線21公里閘道口。（讀者提供／張毓翎台南傳真）
台南市消防局今天早上9點33分獲報，官田區171甲線往台84線21公里閘道口。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市消防局今天早上9點33分獲報，官田區171甲線往台84線21公里閘道口，有1輛自小客起火燃燒，警消到場救援，發現車上有2人逃生不及，被燒成焦屍。肇事車頭明顯被撞凹，疑似發生車禍後火燒車，事故原因待查釐清。

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