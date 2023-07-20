台南市消防局今天早上9點33分獲報，官田區171甲線往台84線21公里閘道口，有1輛自小客起火燃燒，警消到場救援，發現車上有2人逃生不及，被燒成焦屍。肇事車頭明顯被撞凹，疑似發生車禍後火燒車，事故原因待查釐清。

據目擊者表示，當時這輛車開得很快，先是撞上護欄，整輛車再翻覆，最後起火燃燒。

台南市消防局第二大隊警消到場後，迅速拉起水線、撲滅火勢，但車牌和死者的身分資料都付之一炬，死者身分和事故原因仍待消防局火調科和警方釐清。