台南官田火燒車釀2死 目擊者：當時車開得很快！ 11:022023/07/20 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市消防局第二大隊警消到場後，迅速拉起水線、撲滅火勢，但車牌和死者的身分資料都付之一炬。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市消防局今天早上9點33分獲報，官田區171甲線往台84線21公里閘道口，有1輛自小客起火燃燒，警消到場救援，發現車上有2人逃生不及，被燒成焦屍。肇事車頭明顯被撞凹，疑似發生車禍後火燒車，事故原因待查釐清。 據目擊者表示，當時這輛車開得很快，先是撞上護欄，整輛車再翻覆，最後起火燃燒。 台南市消防局第二大隊警消到場後，迅速拉起水線、撲滅火勢，但車牌和死者的身分資料都付之一炬，死者身分和事故原因仍待消防局火調科和警方釐清。 #台南 #官田 #火燒車 #起火 #目擊者 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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