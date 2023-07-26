環河南路大樓發生外牆剝落事故。（警方提供）

環河南路2段「力霸大樓」，25日傍晚突然發生外牆剝落，大批碎裂磁磚不斷落下，警消到場後立刻封鎖現場並協助公車改道，2名市議員郭昭巖、徐立信獲知後也趕往現場了解，26日並由建管處進行會勘，要求廠商立刻進行後續修繕。

警消25日下午4時54分獲報，環河南路2段250巷的力霸大樓發生磁磚剝落，所幸樓下往來民眾無人受傷，警消到場後立刻封鎖現場並管制交通，2名市議員也到場了解狀況。

26日建管處進行會勘，要求大樓管委會動線安檢處置，另要求廠商即刻進行修繕工程，以防颱風來襲發生更嚴重意外。