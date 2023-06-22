南投台21線月牙灣入口出22日凌晨傳出火燒車，南投縣消防局獲報後立即前往滅火，未料竟在車輛駕駛座後方發現1具燒成僅剩人骨的屍體，目前已交由警方處理；據了解，警方目前已連絡上死者家屬並報請檢察官相驗。

南投縣消防局22日凌晨4時8分獲報，台21線月牙灣入口處有車輛起火燃燒，因現場火勢較大，報案者無法接近；值班人員立即通報當日主管分隊長蘇育生，出動日月潭11、12、91車前往現場救火，並於同時間連絡當地日月潭派出所協助前往現場。

消防人員到達現場後，立即布線進行滅火射水，然而過程中有人發現車輛駕駛後方疑似有人，且已呈現人骨狀態明顯死亡，立即通報指揮科請火災調查科派員調查。

完成滅火後，人員在車輛周圍發現車主物品並交由警方處理；據悉，警方目前已查出死者身分，且已連絡上死者家屬並報請檢察官相驗。

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