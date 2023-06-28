58歲男子陳志明在新北市新店區從事改槍工作，因染有漸凍症來日無多號稱「不要命」，今年5月才與警方發生槍戰還被擊中腹部，萬華警方28日漏夜突擊將他逮捕，但清晨時生龍活虎，自行上車要去談生意的陳，被捕後卻變成全身無力，還說自己的右腳上月被打中，已經殘廢，要坐輪椅才能行動，完全判若兩人。

陳嫌聲稱右腳被打殘廢，要警方抱住才能上車。（陳鴻偉攝）

對此警方私下表示，陳的漸凍症狀還沒發作，按理可以自由活動，但上月他與大安警方槍戰，也是裝成重傷模樣，後來在醫院直接交保，繼續改槍、販毒，這次被逮又一副氣息奄奄的模樣，極可能是故技重施，想要搏同情換取交保。

萬華警方指出，陳志明改槍在雙北一帶小有名氣，而且價格公道，改造短槍每把約賣5萬元，長槍則要30萬元左右，不少毒販、黑道都慕名而來，他自稱有漸凍症來日無多，揚言不要命，「看到警察就開槍！」

今年5月陳在新北市新店區遇到查警反擊，雙方駁火，他被打中腹部及右腳，後來在醫院交保，但仍持續從事改槍，陳也變得十分多疑、槍不離身，不斷變換藏匿地點。

陳嫌28日清晨落網時，正準備出門談生意，警方起獲大批槍械。（警方提供）

警方28日清晨發現陳開車出現，開2槍將他圍捕，逮捕1名王姓共犯，另在陳的據點起獲2長1短槍枝、50多發子彈、1大桶疑似爆裂物，警方還發現大批製做毒咖啡、毒果汁的半成品，全案依毒品、槍砲罪偵辦，另擴大追查他的販售管道。

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